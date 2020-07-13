新冠肺炎疫情在台灣雖有減緩，但國外疫情依然嚴峻。印度一組防疫醫療團隊在11日駕車前往喀拉拉邦（Kerala）的一處漁村中，遭隔離的區域進行檢測作業；不料，行進途中突然被大批村民包圍，並敲打窗戶，更有村民向車內咳嗽以及吐口水；事後，醫療團隊才得知這群村民是因受到隔離，卻沒有任何食物，才以激烈手段向他們表達抗議。

根據《Scroll》報導，防疫醫療團隊中的成員包括：一名醫生、一名技術人員以及兩名護理師；防疫團隊表示，他們的車子到達隔離區時，突然被大批村民包圍並不斷拍打車窗抗議；團隊中的醫生事後接受採訪時表示，「我們的車完全被包圍，我一直告訴組員們千萬別下車。」

但由於抗議者眾多，醫療團隊的車子無法前進，駕駛不得已搖下車窗，希望能和對方溝通、平息他們的不滿；不料，一名示威民眾竟趁這機會，將頭湊進車內喊道，「如果我們感染了肺炎，你們也應該要有！」說完便開始對車內人員咳嗽、吐口水。最後，當局派出突擊隊以及500名警務人員，才將混亂的場面控制住，讓醫療團隊能夠脫出村民的包圍。一行人在脫困後皆做了病毒檢測，所幸結果都呈陰性，而為了保險起見，成員仍進行了7日的自主隔離。

喀拉拉邦衛生部夏拉賈（KK Shailaja）則對示威民眾予以強烈譴責，「醫療團隊冒著生命危險來幫助民眾，卻遭到這樣的對待，即便要舉行抗議活動，也應該遵循新冠肺炎疫情的防護措施。」而印度醫學協會則對此事件表達強烈抗議，「在醫療團隊冒著生命危險，前往幫助他人度過新冠肺炎如此艱困的時刻，竟還發生這樣的不幸事件。」

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(中時電子報)