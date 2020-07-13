大陸海南的觀光、農業建設即將在推進。海南自由貿易港建設項目的第二批集中開工儀式13日在全省同步舉行。這次集中開工的項目共121項，總投資額達281億元（人民幣，下同），在2020年，計畫投資59億元。

整體來看，此次工程開工，包括為保障貿易自由便利而建設的洋浦港小鏟灘起步工程，也有能夠推進國際旅遊消費中心的亞龍灣玫瑰風情小鎮產業項目，以及，為促進熱帶農業發展而規畫的南繁基地水利設施項目。

據了解，2年來，海南累計集中開工項目1018個，總投資5122億元，其中產業發展項目占60％。

從這次的投資規模來看，各級別投資都有涵蓋，總投資30億元以上的項目1個，額度為37億元，占總投資額13％；總投資額10至30億元的項目3個，額度共52億元，占總投資比19％；1至10億元的項目52個，額度為167億元，占總投資額比59％；總投資額1億元的項目最多，達65個，投資共25億，占總投資9％。

此外，投資範疇涵蓋了產業發展、「五網」基礎設施提質升級、民生公共服務等；其中，產業發展項目44個，投資186億元，占全項目投資66％；「五網」基礎設施提質升級項目35個，投資50億元，占全項目投資18％；民生公共服務項目42個，投資45億元，占全部項目投資16％。

(旺報 )