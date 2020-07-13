上周五港元兌美元突然出現自六月中旬以來的最大跌幅和迅速貶值，挑戰聯繫匯率制。港元在連續數周的強勁表現之後，突然變得脆弱，上周尾盤交易時，港元兌美元匯率跌至7.7527港元，今日周一上午港元則持平小漲0.01%。

上周五的下跌是市場意料之外，此前資金不斷湧入香港，但憂慮美國可能對香港實施金融制裁，以及港元和美元之間的收益率差距的窄化，都在挑動港元下跌的敏感議題。

據彭博分析報導，投資人一直在密切觀察港元，尤其是美中關係緊張，香港作為金融中心的地位感到懷疑，以及無視新的國安法上路，上周末有近60萬名香港人在親民主派的反對黨主導下舉行初選，一位政府官員暗示已違法。

貶值可能是擔憂美國的金融制裁的初始跡象，瑞穗銀行首席亞洲外匯策略師表示，其它支持性因素為七月稍晚一些大型公司將開始配息。另外，港元與美元的息差的窄化亦會阻礙港元，讓港元遠離強勢，港元近期可能弱化在7.7550港元兌一美元。

然而近期沒有跡象顯示交易員押注在港元的持續走貶，衡量港元看貶的指標，港元的三個月風險逆轉，接近去年八月以來的低點，顯示港元貶值或流動性收緊的憂慮是有限的。

(時報資訊)