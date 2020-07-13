美國新冠肺炎確診數連日飆升，點燃投資人對經濟復甦恐將受阻的不安情緒，上周美股走勢分歧，本周美股進入財報密集發布期，由百事可樂、網飛與數家華爾街主要銀行打頭陣，這幾個月來猛烈的報復性反彈即將面臨現實大考驗。

在新冠肺炎疫情肆虐全球的情況下，市場本就預期今年第二季是逾10年來企業業績表現最差的一季，有分析師認為，這早已是意料之中的事，但只要主要企業出現復甦曙光，或許美股就能將暴跌的獲利拋諸腦後。

根據Refinitiv調查，標普500指數成分股企業第二季獲利恐銳減44%，創下全球金融危機引發「經濟大衰退」（Great Recession）以來最疲弱的單季獲利表現。在2008年第四季，標普500指數成分股企業獲利大減67%。今年第二季估將也是新冠危機中最糟的一季，將揭露在經濟崩跌逾30%之際，企業受到衝擊的程度。

聯準會主席鮑威爾（Jerome Powell）5月中旬表示，美國第二季國內生產毛額（GDP）恐將衰退至少30%，但他表示如果沒有第二波疫情，自第三季起美國經濟將穩步重返疫情爆發前的水準。

惟近來美國的新冠肺炎疫情急升，連續幾日以來的新增確診數都突破6萬人，且連日來的當日確診數都打破前一日創下的新高記錄，使這個全球最大經濟體的復甦前景打上大問號，上周高盛已將美國第三季GDP成長預測由33%下修至25%，並將全年成長預測從負4.2%調降至負4.6%。

本周一由百事公司拉開財報季序幕，緊接著摩根大通、美國銀行、高盛、富國銀行、花旗等主要金融機構，以及嬌生、雅培與網飛等重要企業也將陸續公布季報。市場預期金融股第二季獲利將大減逾52%。

有分析師認為，投資人不會僅依據第二季業績表現採取行動，也會把該季結束以來的趨勢納入考量，如確診數不斷升高、經營展望與股價表現等，可能引發市場劇烈震盪。

有分析師認為投資人對第二季業績早不抱有期望，他們真正在乎的，可能是企業對營運的展望。近來股價扶搖直上的科技股，其業績報告將是重中之重，他們得告訴市場其前景非常美好，股價配得起站在這個歷史高點。

根據Refinitiv調查，科技股第二季獲利估僅下滑8%，能源股獲利估暴跌154%，成為第一大「慘」業，其次為包括亞馬遜在內的非必需消費品類股獲利估減114%。

另有分析師認為，與已經成過去的上季業績相比，以往市場更加看重企業的本季與全年展望，但這次的財報季可能有所不同，許多企業已撤回財測，使分析師在評估個股後勢發展時無法獲得足夠資訊，因此企業的上季業績表現將成為這次財報季最受關注的重點，至少這些數字能反映出營運的現實狀況，以及企業這波股價漲勢是否合理。

除了企業業績題材之外，本周也將公布數個重要經濟數據，包括周二的通膨數據與周四的零售銷售報告。6月美國零售銷售額意外成長17.7%，但本月經濟學家將密切關注某些地方重啟防疫封鎖或暫緩重啟經濟是否影響消費者支出。不過，企業財報可能才是市場真工正的試金石。

受美國某些州的新冠肺炎確診數持續激增影響，上周美股三大指數表現分歧，道瓊指數單周收漲0.96%，標普500與那斯達克指數周線分別漲1.76%與4.01%。上周五道瓊指數收漲1.4%，標普500指數漲1.1%，那斯達克指數漲0.7%，因生技藥廠吉利德科學（Gilead Sciences）宣布瑞德西韋（Remdesivir）可顯著降低新冠狀病毒患者的死亡率，為美股帶來提振。

(時報資訊)