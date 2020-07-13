警方幫助剛出院的林姓男子找到腳踏車。（大甲警分局提供／陳淑娥台中傳真）

台中市61歲林姓男子因找忘記腳踏車停放地方，於是獨自於酷暑下行走，大甲警分局后里分駐所巡邏員警經過，想起他是日前出車禍的男子，於是載他到事故現場去確認車輛，林男找到車後非常開心。

大甲警分局指出，后里分駐所警員郭晨瑋、張叡营，日前執行巡邏勤務，行經后里區二圳路時，發現男子於酷暑下行走，眼尖郭姓員警發現他是日前協助處理車禍當事人，患有中度精神障礙且曾走失過，員警擔心他獨自一人會發生危險，因此上前關心。

林男告訴員警，他因為一場交通事故住院一週，才剛出院，平時代步腳踏車想不起來停在哪，郭員恰好是交通事故處理員警，於是告訴他可能停放位置，並讓他搭上巡邏車，到事故現場去確認車輛。林男找到車後非常開心，也十分感謝員警主動提供關心與協助。

警方對於民眾讚許謙虛表示，為民服務是人民保姆的職責，自己只是將心比心，主動關心，也許就恰能提供幫助正需要幫助的人。

(中時 )