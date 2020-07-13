兩美系外資在最新出爐的報告中一起看好祥碩(5269)，其中一家外資重申「加碼」評等，目標價上看2020元；另一家目標價由原先的1710元調高至1989元，並重申「加碼」評等。祥碩今日股價開高後，最高曾衝至1815元，但漲幅隨即縮減至1.7%左右。

美系外資認為，祥碩加速大陸本土化趨勢，今明兩年大陸營收預期將由3.03億元及8.97億元調高至3.48億元及9.87億元；佔銷售組合的6%及12%，產品廣泛含USB、SATA和PCIe的基礎以及客戶多樣化。

另外，USB轉移至USB3.2及USB4.0，美系外資表示，祥碩將成為主要的受惠者，新客戶包含蘋果(Apple)及微軟(Microsoft)，預估祥碩2019~2022年營收年複合成長率達52%，產品銷售組合將由今年的14%上升至2022年的22%有利平均售價及毛利率表現，重申「加碼」評等，目標價調高至1989元。

另一家美系外資則是認為，PC需求下半年可望優於預期，在超微和英特爾等題材帶動之下，預估祥碩第3季營收有機會季增17%，加上大陸和蘋果伺服器訂單同步增溫，重申「加碼」評等，目標價上看2020元。

(時報資訊)