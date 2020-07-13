貼心的員警最後用巡邏車將老翁載返住處。（太平警分局提供／馮惠宜台中傳真）

家住太平區1位70多歲的張姓老翁患有輕微失智現象，13日一早用餐過後穿短褲外出散步，結果迷途在離家約1公里車水馬龍的中山路上，新平派出所員警巡邏經過發現上前關懷，並耐心安撫老翁情緒，因老翁無法確切表達身分及住處，隨即帶返派出所安置，最後透過警用人臉辨識系統順利聯繫到老翁的妻子，因妻子體弱無法前往領回，貼心的員警最後用巡邏車將老翁載返住處，讓家屬大表感謝之意，頻向員警道謝。

太平警分局新平派出所警員蘇峻、林志校13日上午8時許執行巡邏勤務，巡經中山路3段近坪林橋附近發現1位老翁穿著短褲在路旁徘徊，員警發現趕緊上前關懷，當時老翁無法無法說出個人身分及住處，對員警詢問時情緒稍有不安，遂耐心安撫後並將其載返派出所安置，兩人到所貼心提供杯水給老翁解渴，最後警方透過警用人臉辨識系統過濾10多筆資料，順利通知到張姓老翁的妻子，惟老翁妻子年邁、體力無法負荷，最後由警方以巡邏車護送返家，順利化解這場驚魂記。

張姓老翁的妻子表示，丈夫有點輕微失智現象，一早還看到他在餐桌上吃飯，不知道會自行外出迷途在大馬路上，自己的子女都在外地工作，兩老都自給自足，之後會更加注意老伴的生活起居，避免類似情形發生。

太平警方持續呼籲民眾，家中如有身心不便或是年長者的家人，應多留意起居，並在明顯處留下電話或聯繫方式，避免發生憾事。

(中時 )