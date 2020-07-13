NBA被復賽的「社會正義」「平權」搞得氣氛凝重，球員大嘆自己因膚色而遭遇的不公，球迷真的想看這些東西？名人堂球星巴克利(Charles Barkley)說：「我們變成馬戲團了，所謂體育就是讓球迷暫時逃離現實，結果被摻到了一塊，這對他們不公平。」

聯盟球員紛紛準備在復賽亮出自己的平權字眼，鬧得好像觀眾都欠他們一樣。巴克利對美媒CNBC說：「很多人因為(新冠)疫情失去飯碗，他們不希望打開電視只看到一群富翁在那邊爭論是非。我很好奇到時候球迷看了會有怎樣的反應。」

那些標語能改變什麼嗎？巴克利說：「現在其實就兩件大事要做，警察改革、獄政改革，我們需要好警察來揪出壞警察。當我們把目光集中在球衣上面寫什麼、哪個人要不要下跪陳抗，這只會讓整個問題失焦。」

巴克利一席話獲得球迷讚揚，這陣子NBA吵得很兇，卻沒幾個人為球迷設想，大家就是想看比賽而已。在黑人民運當道時，說這種話需要勇氣，美國網友表示：「我們需要更多的巴克利。」「不管他說得對不對，我欣賞他敢講真話。」

(中時電子報)