因新冠肺炎疫情影響，讓許多國家地區經濟受不小影響，台北市議員羅智強認為，台灣在這波疫情衝擊也沒例外，甚至疫情越嚴重，台灣對陸出口占比更是逐月升高，他拿出「國貿局進出口統計」資料指出，「六月已飆高到46.17%，他直言，這些公務員，有沒有台灣價值？」。

羅智強今13日在臉書發文表示，因新冠疫情衝擊影響嚴重，從爆發以來台灣對大陸的出口佔比，月月升高，從一月37.79%，到六月甚至飆高到了46.17%。他認為，「民進黨對於這個統計數字，一定非常生氣，這些公務員，有沒有台灣價值，怎麼可以把民進黨舔共的數字，老老實實的整理出來呢？」。

而行政院人事行政總處擬修訂《聘約人員人事條例》，將國考公務員和聘約人員「兩軌制」，聘約人員若符合資格，進用滿三年後就能成為「準公務員」。

羅智強進一步解釋，未來換成民進黨的「有職等約聘」來做這些工作，相信就不會有這種情形了，並嘲諷，若換民進黨的「有職等約聘」，那這些出口中國大陸的數據，一律登記成「新南向」GDP，每年都成長8%，勞工薪資，平均五萬元，他酸，「與其找標案養1450，不如讓1450直接當有職等約聘，不是更簡單得多嗎？」。

(中時電子報)