台中市長盧秀燕13日加碼宣布好康優惠，「振興三倍券到台中十倍奉還」，還喊話「五都市長要加油，台中市三倍券優惠領先六都，其他五都趕快跟進！」（盧金足攝）

中央振興三倍券7月15日將登場，各縣市紛紛推出優惠，盼達到吸金又吸金效果，台中市長盧秀燕13日賣力宣傳三倍券十倍奉還好康，還趣稱，她不用像新北市長侯友宜向行政院長蘇貞昌攔車宣傳，「我要跟蘇院長報告，蘇院長也不用費心，台中市已做五波宣傳」，也向五都首長喊話「加油！」三倍券搭配台中購物節最划算，來台中消費就對了。

盧秀燕今日在宣傳台中購物節結合三倍券優惠時，使出渾身解數大行銷，三倍券15日就要上路，她強調「台中市為表示我們的誠意，升級再升級加碼再加碼，優惠再優惠」，提出三倍券優惠2.0版，三倍券搭配台中購物節，創下全國最大獎項，最多獎項。

很多民眾期待一年一度台中購物節，盧秀燕說，全國民眾來台中使用三倍券，不管是吃的喝的、買的、住的、玩的，在台中使用，到處都有折扣到處都有優惠，三倍券加碼在台中使用最方便最划算，歡迎大家到台中。

盧秀燕表示，三倍券各縣市優惠加碼競爭是好事，消費者就會得到更多優惠，台中市現在的優惠與獎項領先六都，日前見一新聞報導蘇院長勉勵侯市長多為三倍券多宣傳、多行銷，他跟蘇院長報告，台中市到現在為止，她已親自領軍已經進行進行五波宣傳，包括台中購物節上場，與三倍券搭配使用的宣傳活動。

台中市響應中央政策，升級加碼推出「振興超十惠」13項優惠方案，包括夜市使用振興券享平均85折優惠套餐、藝文場館看表演全面9折等多項優惠，方案涵蓋產業故事旅遊、觀光工廠、夜市、商圈藝文場館，盧秀燕邀民眾到台中以最方便、划算的方式使用三倍券。

(中時 )