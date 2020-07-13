人美心也美！台中市和平警分局和平派出所警員葉惠琦，日前得知轄內1低收入戶母子生活困頓，除接洽社福團體每月致贈物資外，近期因張姓兒子需進行手術，在積極聯繫慈善團體下，12日將善款1萬2000元轉贈張男，並祝福手術順利、早日康復，母子倆感到非常窩心。

和平警分局指出，30歲的葉惠琦去年1月特考班結訓後，奉派和平派出所服務，迄今1年多，雖資歷尚淺，但她認真學習，常與學長執行家戶訪查時發掘困苦家庭，並透過所長何易軒接洽愛心人士及公益團體捐贈物資，不定期前往關懷慰問。

長相甜美的女警葉惠琦，日前得知轄內1低收入戶生活困頓，林姓婦人和張姓兒子2人相依為命，婦人平日以撿拾資源回收維生，而兒子患有視能障礙及脊椎受傷，無法從事粗重工作。

葉惠琦除接洽社福團體每月致贈物資外，近期因張姓兒子罹患經常性視網膜剝離亟需進行手術，她與所長也積極聯繫慈善團體，並於12日晚上將善款1萬2000元轉贈張姓兒子，並祝福手術順利、早日康復，婦人和兒子感到非常窩心，也深深感謝員警的協助與關懷。

和平警分局長吳銘淵表示，警方除了打擊犯罪、維護治安外，也積極透過家戶訪查發掘需要幫助的居民，主動募集物資送往弱勢家庭並指導、協助向有關單位申請低收入補助，充分展現警察鐵漢柔情的一面，在此也呼籲大眾多關懷身邊的弱勢戶，為社會多盡一份心力，讓社會更和諧、處處有溫暖。

(中時 )