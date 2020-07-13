9點搶號碼牌！郵局預約三倍券專區上線 開放電話、網路登記。(郵局網站)

左側以綠黃紅顯示忙碌程度。（翻攝郵局網站）

為紓解領取紙本振興三倍券人潮，中華郵政自13日上午9時起，於中華郵政全球資訊網提供網路預約三倍券專區及0800-700-199之預約專線電話，供民眾預約7月20日以後欲前往購券之郵局及時段。中華郵政今日表示，在開放後20分鐘，預約筆數超過1萬筆，截至中午12時，預約成功筆數已達5萬6100筆。

實測網路預約，進入「我要預約振興三倍券」專區，有零星預約及大宗預約、查詢預約；點入零星預約後，勾選已詳讀預約服務說明後，進入下一步，即可選擇居住縣市及鄉鎮市區去查詢該區的郵局，郵局左側以綠黃紅顯示忙碌程度，先選擇郵局，再選擇日期、時段及數量，並填入領券人證號，輸入驗證碼及預約完成，過程不用1分鐘。只要截圖保存序號，臨櫃時出示即可。

在電話預約方面，截至上午11時40分撥打預約專線0800-700-199，在按1進入「同意電話錄音」後，所得答案是「很抱歉，客服人員皆在忙線中，請稍後再撥」。

中華郵政儲匯處專門委員姚麗莉說，有網路及電話預約，提供民眾方便、多元的預約選擇；預約制主要是為了分流，避免民眾排隊久候；由於事先演練時，壓力測試有通過，目前網路預約順暢，電話預約主要是擔心年長者不會上網，共有200線自動跳號，由總公司行政人員幫忙處理。

在代領方面，中華郵政表示，以幫忙代領人的身分證尾數為主，尾數是基數，就預約周一、周三、周五，尾數是偶數，就預約周二、周四、周六；幫人代領，包含代領者在內，上限以5人為限。

(中時 )