中華文化總會秘書長林錦昌與副秘書長李厚慶，日前遭爆為幫推、投石這2間新創公司的藏鏡人，讓2間新創公司成立4年間，拿下不少政府標案。林錦昌今(13)日出席文總舉辦的「匠人魂」影片發布記者會，對此也受訪解釋外界質疑。

林錦昌表示，這幾年除了自己工作以外，也歷經許多選舉，這些選舉裡面有很多年輕朋友一起打拼，「這些年輕人確實都非常優秀，不管是在網路行銷或是文宣方面。幾次選舉下來，我們就是好夥伴，選後他們自己開一家新創公司，那我也祝福他們，跟所謂這兩家公司的關係就僅止於此，所以我既不是投資人，我也沒有在這公司任職。」

幫推與投石兩間新創公司均為2016年成立，幫推公司4年內投標33件政府標案，就得標23件，投石公司投標共16件標案，得標案件11件，兩家公司的得標率都近7成，且得標案件幾乎都是限制性招標。

巧合的是，幫推的地址與文化總會祕書長林錦昌和副祕書長李厚慶成立的台灣在地希望協會相同；而兩公司負責人、李厚慶的妹妹李貞誼，亦曾任投石負責人及公司董監事。密切關係是否與順利拿下標案有關？令外界好奇。

(中時 )