台北市長柯文哲曾預言新冠肺炎11月在台灣會捲土重來，他13日再度斷言表示，疫情到明年6月差不多解決了，大概1年可以應付掉，明年6月將舉辦的台北國際扶輪世界年會應該可如期舉行。

柯文哲今出席台北國際扶輪世界年會萬人反毒公益路跑宣傳，他致詞時表示，明年2021要辦國際扶輪年會將全力支援，1994年李登輝當總統時代，在台灣辦過一次，事隔27年明年回到台灣辦。

柯指出，坦白講有時候都覺得我們運氣還不錯，疫情到明年6月差不多解決了，如果是今年的話很慘，所以他媽媽說「不是你很厲害，是天要幫助你」，不曉得拜媽祖有沒有效，不過辦世大運時3個颱風90度轉彎。這一次運氣很好，像東京奧運就停辦，國際年會還有1年時間，以目前國際社會適應能量，大概1年可以應付掉，明年6月應該可如期舉行。

他說，屆時將有超過100個國家、4萬多人來台灣，非常期待，不管是城市行銷、經濟發展或國際連結，特別是台灣在國際上以國家名義受阻礙很多，以城市為名義就較難阻擋，在國家外交、經濟發展和行銷上非常重要，也因為這樣百分之百支持。

國際扶輪從1905年成立到現在，目前有168個國家、3.35萬個扶輪社，社員大概120萬名，台灣成立至今也有50年。

(中時 )