資金大舉挹注下，A股三大股指持續強彈，早盤北上資金流入就達人民幣80億元。截至13日上午收盤，滬指報3,426.21點，上漲42.89點，漲幅1.27％；深成指報14,042.87點，上漲371.63點，漲幅2.72％；創指報2,860.29點，上漲81.83點，漲幅2.95％。從盤面上看，農業種植、豬肉、水利板塊漲幅居前。

(工商 )