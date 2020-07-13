侯昌明、曾雅蘭夫妻12日帶著5月底剛從美國加州休學的女兒侯賽蕾錄中天綜合台《小明星大跟班》。侯昌明曝女兒在加州念高中，疫情最嚴重時仍不願返台，堅持要念完整學期，加上美國當地對疫情看法如流感，不僅沒有嚴謹防疫，甚至還開慶生趴，讓兩夫妻緊張到只差沒以淚洗面，還被朋友指責太尊重小孩意願。侯賽蕾在美近一年花費約200萬台幣，包含月付4萬的家庭寄宿費，明年弟弟也會一起過去，侯昌明已為兒女預付1萬美金當部分學費。

回想女兒在美求學時，自己內心的焦急，侯昌明苦笑提及朋友的朋友在美國住院狂燒600萬台幣，他當時只能不斷叮嚀女兒：「妳不要被感染了，感染如果燒光學費，妳就只能回台灣定居了」。他與老婆那時不斷說服女兒回台，還搶到停飛前的最後一張機票，無奈侯賽蕾求學堅定，最後才在學期結束後趕到另一個機場返台。疫情若趨緩，兒子計畫明年與女兒一起飛加州求學，7年估計將燒3000萬。

曾雅蘭（左起）、侯賽蕾與侯昌明感情相當好。（中天綜合台提供）

但侯昌明也坦言：「女兒熬的是非大家想像的苦，剛開始交不到朋友，加上學業全是英文看不懂，幾乎整天在家裡補功課進度，沒有任何社交行為。」他曝寄宿家庭飲食習慣不同，早餐自理打開冰箱只有生菜，午餐只有1根香蕉跟2片硬吐司，剛去頭幾月女兒瘦3公斤，讓他與老婆非常心疼。曾雅蘭也補充：「她的個性真的很ㄍㄧㄥ，我叫她去福利社自己買食物，她卻說：『我們都付錢給寄宿媽媽了，為什麼還要自己買？』堅持以原有食物充飢。」

曾雅蘭分享女兒最荒謬的一次經驗，寄宿媽媽帶女兒跟其他寄宿生們外出遊玩，以為終於要在餐廳吃飯，結果是在餐廳前空地拿出一大盒餅乾、起司跟水果「野餐」，讓侯賽蕾超傻眼。溝通後，寄宿媽媽定期帶女兒上超市補貨冷凍食品，加上侯家在美當地友人定期寄食物給侯賽蕾，才解決窘境。

(中時 )