小尺寸晶圓代工廠茂矽(2342)6月營收續攀1.84億元高點，維持強勁成長力道，年增率連續第三個月逾9成；6月營收年增99.83%，月增8.6%，第二季單月營收均維持高檔，季度營收約5.17億元，季增率達30.45%。

由於疫情帶動居家辦公、線上教育等遠端需求增加，帶動茂矽MOSFET客戶訂單動能增強，加上國際IDM廠因疫情停工或減產，也推升茂矽接單動能。在第二季營收攀高挹注，上半年營收9.14億元，年增44.77%。

茂矽第二季單月營收都有1.6億元之上水準，且連3月單月營收年增逾9成。茂矽先前自結4月呈現獲利，每股賺0.05元。法人預估，茂矽第二季獲利將為近幾年單季最佳。

茂矽受惠於金氧半場效電晶體(MOSFET)客戶回補庫存，以及額溫槍感測元件急單挹注，帶動茂矽4月小賺，稅後淨利800萬元、年增138.1%，EPS 0.05元，且第一季本業表現不淡，第二季訂單動能更旺。

茂矽第一季本業已有獲利，營業淨利為1139萬元，但因轉投資拖累，整體業外淨損1.18億元，稅後虧損1.07億元，每股稅後虧損0.69元。

展望第二季，隨著筆電及伺服器需求仍然強勁，MOSFET接單動能延續，加上額溫槍感測元件訂單挹注，法人預估茂矽第二季本業獲利加大。

此外，茂矽與大股東朋程(8255)關係更加緊密，朋程總經理吳憲忠順利拿下一席董事。朋程入股茂矽後，原先持有茂矽一席董事，目前朋程持有茂矽近18%股權，在茂矽今年股東會的董監改選中，朋程一共拿下茂矽兩席董事。

在產品線上的合作，朋程與茂矽會在二極體、MOSFET與IGBT全面合作。茂矽將和朋程攜手搶進車用IGBT市場，茂矽生產晶片，朋程設廠成立組裝線，用於汽車與電動車領域，兩家公司的合作，也將成為台灣最快量產車用IGBT。

茂矽布局IGBT領域成效將逐漸顯現，在汽車端將與大股東朋程擴大合作，此外，也將推出第五代最新IGBT，投入高電壓用工業領域，明年第一季試產。

茂矽投入中高階的第五代產品，預計6、7月第一台植入機將會到位並安裝完畢，第四季包括雷射推軌機等也會開始移入，並於明年第一季試產，主要生產1200伏以上IGBT，用於工業和家電市場，預計2022年可貢獻5%營收。

(時報資訊)