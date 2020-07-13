儘管全球單日確診人數破新高，美國佛州上周末單日確診亦刷新高人數，然而周一韓國股市交易員跟隨美股周五的表現，押注在經濟復甦的願景。

周一南韓KOSPI指數午間上漲32點或+1.49%，為2182點。

投資人出現經濟快速反彈的樂觀期望。南韓上午公布七月前十日出口數據，小跌1.7%，跌幅較前一個月大幅收窄，顯示出口已在復甦中，特別是南韓主力的記憶體晶片和汽車出口皆出現7%以上的大幅成長，激勵市場情緒。

南韓政府將在本周公布最新的刺激方案之部分細節，主要是創造就業和支持受疫情傷害的企業。

南韓今日新報62名確診病例，新增數仍徘徊在50~60名，境外移入數出現近四個月來最高數。

上午主要大型股走高，三星電子上漲，1.52%。受到上午出口數據提振，記憶體大廠SK海力士漲0.12%，現代汽車上漲2.24%。

韓元上午上漲，1199.85韓元兌一美元。

(時報資訊)