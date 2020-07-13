巨路(6192)3.3元現金股息今天除息，但延續上周五壓低除息走勢，盤中持續呈現貼息。但公司營運在第2季受惠於大陸程控營收認列進度漸趨正常，加上台灣程控訂單挹注，單季營收已經回到疫情前水準。展望下半年，大陸程控新接訂單、業績認列轉為正常，台灣工案進入認列高峰期，預料程控營收將可明顯成長，全年獲利再拚新高。

巨路第1季因自台灣區半導體及公部門標案回流，抵銷大陸因疫情影響落後的認列進度，第1季營收13.81億元，來到7季以來低點，但因產品組合且專案利潤提高，毛利率達32.5％，稅後淨利1.66億元，每股盈餘1.55元，表現優於預期。

第2季營收15.09億元，年減11.3％，季增9.3％，主要大陸安裝驗收在4月起逐漸恢復正常，電子材料也自谷底回升；另外，台灣營收持續貢獻所致，由於未大幅提列呆帳準備，法人預期獲利將優於第1季。

展望下半年，來自台灣的程控訂單可望因台商回流及公部門標案進入認列高峰，大陸程控接單恢復正常，整體程控訂單將會明顯成長，全年程控營收個位數成長，電子材料比重則呈現下滑，法人推估上下半年整體營收比重約47：53，因毛利高的程控事業比重攀升，全年獲利有機會優於去年。

(時報資訊)