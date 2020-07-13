南亞科(2408)上周五法說會釋出對第三季展望穩定，提振記憶體產業士氣，南亞科股價開高走高，也帶動華邦電(2344)、旺宏(2337)等個股股價。

南亞科總經理李培瑛表示，整體下半年產業景氣審慎樂觀，預期第三季產品量價都將持穩第二季，然仍需觀察新冠疫情、總體經濟、貿易爭端等變數。

針對DRAM近期市況，李培瑛指出，預期第三季遠距辦公、虛擬教學及電子商務使雲端資料中心伺服器需求持穩，PC、SSD及網通設備等市場DRAM需求動能延續，智慧型手機及消費性電子可望回溫。長期而言，公司看好人工智慧、5G、雲端運算、邊緣運算、自駕車及物聯網等應用將持續帶動DRAM產業長期發展。

針對第三季產品價格方面，李培瑛表示，目前供應端庫存水位健康，預期第三季合約價將至少維持持平；第二季銷售有不錯成長，基期已高，第三季銷售預期將持平。

南亞科第二季受惠產品量價齊揚，稅後淨利季增66.5%至32.11億元，並創5季以來新高，EPS達1.05元。南亞科技第二季營收164.89億元，季增14.4%，DRAM平均售價及銷售量分別季增中至高個位數百分比（即5~9%），毛利率30.6%，季增6.8個百分點，稅後淨利32.11億元，創去年第二季以來新高；每股盈餘1.05元。

南亞科上半年營收309.08億元，年增29.8%；毛利率27.4%，年減10.31個百分點；稅後純益51.39億元，年減18.87%，每股純益 1.68元。

而華邦電第二季營收約127.52億元，季增達10.42%，上半年合併營收243.02億元，較去年同期增加6.13%。華邦電第一季本業轉盈，本業營運已走出去年第四季之谷底，展望第二季，因記憶體價格走揚，有利整體營運轉盈。

旺宏6月營收重回30億元關卡，第二季營收約92.71億元，比首季小減1.52%，上半年營收創歷史同期新高，達186.86億元，年增率為38.3%。

(時報資訊)