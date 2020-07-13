美國科技股領軍，台股大漲近逼12200點！受到大立光(3008)法說會釋出手機產業第3季傳統旺季恐落空訊息衝擊、在上週五大跌的電子股今天回神；10日美國Nasdaq指數續創新高，且將於本週召開法說會的台積電(2330)股價續強，加上合一(4743)、合世(1781)、亞諾法(4133)、杏國(4192)、中天(4128)等近期飆股遭賣壓出籠打至跌停，資金轉進電子股及其他績優股，讓今天電子股普遍擺脫上週五頹勢，第3季旺季可望有不錯表現的新日興(3376)及雙鴻(3324)今天盤中股價強勢大漲，除息首日即完成填息，曜越(3540)盤中股價強攻漲停板，安力-KY(5223)盤中股價漲幅逾7%。

儘管大立光及華通(2313)等蘋概股盤中股價續弱，但玉晶光(3406)及穩懋(3105)等力守平盤之上。中小型股方面，士紙(1903)、聰泰(5474)、巨大(9921)、申豐(6582)等盤中股價漲停，在電子股及績優股領軍下，台股指數開高走高大漲逾100點，直逼12200點，截至11點35分，加權股價指數12181.78點，上漲108.1點，成交量1387.69億元；OTC指數為172.68點，上漲0.78點，成交量514.88億元。

今日上市各類股以造紙類股表現最佳，上漲3.3%，其次是汽車類股及其他類股，分別上漲2.78%及1.85%，表現較差者為資訊服務類股、生醫類股及化生醫類股，其中資訊服務類股下跌1.49%，生醫類股下跌0.94%、化生醫類股下跌0.05%；上櫃部分，表現最佳為遊戲類股，上漲3.38%，表現最差為生醫類股，下跌3.08%。

就技術面來看，上週台股指數一度再創1990年以來新高，但受到美股震盪及大立光法說會釋出手機產業需求疲弱利空影響拉回，加權股價指數收盤為12073.68點，累計一週上漲164.52點，漲幅1.38%，5日均量為2566億元，價量同步升溫，OTC指數收盤為171.9點，累計一週上漲3.24%；今天台股在台積電續強帶動下，指數開高走高，盤中指數直逼12200點；台股突破年初高點12197點後，市場買盤持續推升指數沿5日線強勢向上攻堅，不過台股創新高後，亦出現高檔長黑破短期均線，雖無礙中長期均線走多格局，但短線乖離指標過熱修正壓力增加，短線激烈震盪勢難避免，由於美國科技股續強，對台股電子股助益正面，且台股高檔長黑跌破短期均線，日指標雖然走空，但波段延月線走升態勢未變，今天台股又強勢上漲，周與月技術指標續強，顯示台股多頭格局未變，在資金行情延續下，本週台股指數仍有機會持續向上走高。

分析師表示，全球股市強漲，台股投機氣氛急速升高，上櫃交易量超過1000億元，短線風險升高，不過市場資金充沛，推動股市的資金源源不絕，尤其是在低油價、低通膨環境，更是適合施展貨幣政策，所以政策支持的利多不會消失，成為股市有利支撐。

只是，在資金面推升個股股價大漲且凌駕個股基本面之際，目前台股投資價值已大幅降低，即使多頭氣盛，但是胡亂追高的投資風險也會大增，建議此時投資宜先冷靜思考個股股價相對應的基本面及獲利，是否目前股價仍然值得投資?如果不是，就不要將大量資金投資在個股股價漲成NIKE符號的最高點附近，以免被套在高點，甚至若有持股的話，可以逢高獲利了結。

再者，此時或可找股價基期低且基本面較好的個股，做落後補漲行情，但少量為之，因為若美股大幅回檔，落後補漲股股價也會回跌；要不就是等前一波強勢股股價有再回跌一些，再介入投資及區間操作，由於台股及全球股市漲多，建議應逐步趨於保守，等股市及個股股價出現漲多拉回，再來投資及區間操作。

拓凱(4536)在疫情後產業狀況逐漸恢復，第4季因有訂單遞延，營收可望轉為年成長，而公司比重最大的兩項—自行車與安全帽在 2021年展望樂觀，首先自行車在後疫情時代需求熱絡，安全帽則有中國法規的助攻，其他產品線如醫療、其他類產品2021年也是樂觀，拉回可以找買點。

(時報資訊)