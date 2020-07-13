《中時電子報》精選5件不可不知的國際大事，帶讀者掌握今（13）日的國際新聞重點。

【1】日相安倍親自指示優先與台灣談鬆綁出入境限制

日本政府繼與越南、泰國、澳洲、紐西蘭之後，7月開始與鬆綁出入境限制的第2波交涉對象，台灣、大陸、南韓等10國展開談判。《朝日新聞》報導，有多位政府相關人士透露，在討論第2波名單時，日本首相安倍晉三指示要優先與台灣洽談。

【2】美艦驚傳爆炸失火 至少21傷

停靠在美國加州聖地牙哥母港的美軍兩棲攻擊艦「好人理查」號（USS Bonhomme Richard,LHD-6）12日驚傳爆炸起火，到目前為止，至少有21人受傷送醫，其中有17名海軍和4名平民，而受傷的海軍大都是吸入性嗆傷和輕微燒傷。

【3】聖索菲亞大教堂將改為清真寺 教宗：非常痛苦

土耳其總統艾爾段（Tayyip Erdogan）表示，在法院裁定撤銷聖索菲亞大教堂的國家博物館地位後，宣布這座古蹟再次成為清真寺，並將於7月24日舉行首次祈禱。對此天主教領袖教宗方濟各（Franciscus）表示，這個決定令他感到痛苦。

【4】美國慶日百人湖邊開趴 傳出多人確診

4日美國國慶日周末，許多民眾報復性出遊，大肆參與派對活動狂歡，現在傳出密西根州的一處湖邊百人派對上有多人確診新冠肺炎。

【5】梅根絕情一刀兩斷 頭號閨密超心寒要豁出去了

梅根和加拿大名媛潔西卡‧穆朗妮（Jessica Mulroney）曾經情同姊妹，但如今為了自保，已與這頭號閨密一刀兩斷，形同陌路。潔西卡在無計可施之餘，打算豁出去寫書，把梅根的一切都攤在陽光下。

(中時電子報)