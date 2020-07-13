LINE今（13）日舉辦LINE CONVERGE 2020年度記者會，因疫情影響，首度以線上發表會+線下採訪的形式舉行。針對LINE通訊軟體本身，LINE指出用戶每天平均使用LINE超過一小時，為了帶給使用者更為便利、直覺化的操作體驗，LINE的「主頁」以及「錢包」將在7月下旬大改版。

LINE台灣 服務企劃部資深總監 林慶達指出，LINE持續觀察用戶使用習慣，為了讓LINE更清楚更好用，將會在7月底針對「主頁」以及「錢包」進行大幅改版。

針對LINE「主頁」，這就是LINE的主控台，進入LINE生態系的起點。未來改版後將加入「生日好友」新功能，曾經在LINE登入過生日的用戶，在生日前後一週都會在此顯示提醒，並且整合傳賀卡、送禮物的按鍵，讓用戶快速傳遞、表達祝福。主頁也新增右上角的小鈴噹圖示，顯示跟好友相關通知，包含好友變更顯示名稱、變更大頭貼、跟誰成為好友等等，都將顯示在此處。

第二，增加「服務釘選」功能。此處第一排呈現貼圖小舖、主題小舖、官方帳號、LINE TAXI的入口。第二排可以自行替換釘選。第三，主頁再往下滑將呈現「個人化的內容推薦」，LINE將透過人工智慧的技術擔任小幫手，推薦優質內容給你觀看。

針對LINE錢包，LINE表示因為每個人的錢包都長得不同，因此他們也將讓每個人的LINE錢包長得不一樣。改版後LINE錢包最頂端仍將呈現儲值金、轉帳、儲值金額、乘車碼、繳費等跟支付相關的功能。下方則列出八個支付金融服務入口。接著則將呈現生活消費內容推薦，例如優惠券快過期前會提醒、LINE POINTS集點任務，每個人看見的也都會不一樣，依照用戶偏好、瀏覽頻率安排各種模組的顯示。舉例來說，常使用優惠券、LINE POINTS集點任務的用戶，經常使用的內容就會在生活消費內容推薦區塊就會顯示在上方。

針對LINE 主頁與錢包的改版，LINE預告將會在LINE 10.12.0當中呈現，升級到此版本（含）以上，就會套用全新的介面，且支援Android以及iOS平台。

(科技)