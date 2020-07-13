振興三倍券，你有想怎麼使用？台中市長盧秀燕13日表示，她日前已去超商預購紙本三倍券，她除了搭配台中購物節活動，也要享受2.0版加碼優惠，強調「一定會在台中使用！」此外，也考慮把三倍券捐給弱勢團體，目前正在思考是否各半使用，歡迎大家集思廣益給她意見。

盧秀燕表示，這幾天有看到弱勢團體的文宣，呼籲各界是不是可以把三倍券捐給他們，這也是很好的方案，或是她會選擇一半捐給弱勢，一半在台中市消費，都是不錯的使用方式。

「三倍券用在台中最划算！」盧秀燕行銷在台中花三倍券

，提供很多優惠，包括台中產業故事館推出3萬份聯合優惠套票，內含14家產業故事館超值優惠；觀光工廠與星級飯店結合推出星級飯店雙人房只要2999元並贈送600元餐券及觀光工廠免費門票、台中夜市超值包方案分別針對振興券面額推出平均85折優惠各式超值套餐、文化局17個轄管營業場所提供9折優惠。

台中限量旅宿業、伴手禮及觀光工廠業者聯合推出限量下殺1888元超值套裝遊程、摘星青年共計17家業者提出商品優惠組合或贈品等優惠、國民運動中心推出各種優惠超值方案

、台中五福耕讀等10家休閒農場提供門票及住宿優惠、商品折扣等、搭台中公車於活動期間內完成任務並私訊交通局臉書並留言就有機會抽限量悠遊卡及吸水杯墊各一份。

原民商品邀集手工藝、農產品或美食推出「原住民特色超值禮包」、7月份於東勢客家文化園區有系列客家嘉年華假日市集等，另額外再加碼1項東森幣8倍回饋方案，以上超多優惠好康獎不完，預估等值優惠總值超過3.4億元，邀請民眾購物選台中，店家期待迎來這波報復性消費。

(中時 )