因應全球社會需求改變，智慧機器人正快速崛起，GOGORO公司今天捐贈兩部電動機車予台師大電機系，共同推動智慧機器人發展。台師大表示，不久之後，會讓大眾看到看到智慧機器人騎著GOGORO電動機車。

捐贈儀式在台師大科技與工程學院大樓前舉行，GOGORO公司產品長彭明義與公共事務副總經理郭錦程代表捐贈電動機車兩部，由台師大副校長李忠謀暨科技與工程學院院長高文忠代表接受。

李忠謀表示，GOGORO公司為全球電動機車領導品牌，也是台灣之光，而台師大電機系Prof. Jacky Baltes所主持的教育機器人中心參與的國際機器人賽事，所向披靡，獲獎無數，這一次兩個台灣之光的合作，不僅開啟智慧機器人新的應用開端，也將促成學術發展與產學合作的新局面。

高文忠則說，GOGORO公司過去已經與科工學院車輛與能源學程有密切合作關係，而台師大的機器人研究一直精益求精，如今開發讓機器人騎機車，又是一大進步，可說是「轟動武林，驚動萬教」。作。

彭明義則說：「Gogoro在研發過程中發現，台師大在智慧機器人領域以及人工智慧的發展都非常卓越，因此樂於與台師大進行合作，希望很快就能看到研究成果，讓智慧機器人騎著GogoroVIVA在路上前進，帶給台灣更多的希望與機會。」

台師大電機系教育機器人中心主持人Prof. Jacky Baltes表示，智慧機器人透過人工智慧不斷學習新的知識、技巧與能力，因此越來越聰明，相信不久之後，各位就可以看到智慧機器人騎著GOGORO電動機車。

(中時 )