北市動物園大貓熊圓仔的妹妹6月底呱呱落地，至今已15日齡，目前仍住在保溫箱，但開始出現黑眼圈、耳朵、小背心等色斑特徵，開始有「大貓熊」的樣子，體重已達到565.6公克。

台北市立動物園貓熊圓仔的妹妹出生15天，2眼出現「黑眼圈」萌翻天。(台北市立動物園提供)

動物園發言人曹先紹表示，大貓熊寶寶剛出生時，雙眼沒有張開，也沒有聽覺，身體呈現粉紅色，上面有稀疏白色被毛，3天大時就可以看到眼斑陰影、5天大時耳朵開始變黑、7天大時能發現身體上的色斑陰影慢慢顯現。

台北市立動物園貓熊圓仔的妹妹出生15天，2眼出現「黑眼圈」萌翻天。(台北市立動物園提供)

曹先紹說，大貓熊寶寶10天大時身上的毛慢慢變長，保暖效果漸佳，黑眼圈範圍慢慢擴大，耳朵上與小背心黑色的毛也長出來、15天大時，已能看出大貓熊寶寶身體上色斑特徵分布，顏色也每天加深，愈來愈有「大貓熊」的模樣。

大貓熊寶寶「圓仔妹」剛出生住進保溫箱時，保育員會用小被被蓋住寶寶全身，再用仿仔「平平」、「安安」壓住兩旁被子，模仿寶寶被媽媽抱在懷裡的感覺。

隨著大貓熊寶寶的毛逐漸長長，變得比較怕熱，保育員在安撫「圓仔妹」時，只會用被子蓋住寶寶上半身，露出可愛的小屁股與小腳，甚至直接讓寶寶趴在仿仔「平平」、「安安」上，反而睡得更香甜。

大貓熊寶寶有時覺得太熱，會自己扭動屁股，想要擺脫身上的小被被，或在棉被外露出一張小臉蛋，相當可愛。

另外，先前經救傷計畫，從金門到台北市動物園的歐亞水獺「金莎」在9日上午生下一隻幼仔，目前母子均安，狀況良好。

(中時電子報)