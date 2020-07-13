振興三倍券開跑，凱基銀行展現十足誠意，不但沒有回饋名額限制，還可搭配各項刷卡活動疊加優惠！卡友最高可拿到600元刷卡金，而新戶辦卡綁定三倍券，更可享最高1,100元刷卡金，連知名理財部落客符碼記憶、輝哥也紛紛決定綁凱基卡，在PTT論壇被鄉民推爆稱為三倍券神卡。

凱基銀行提醒，許多信用卡綁定三倍券的優惠，不是有名額限制、就是限定通路消費，或是提供非刷卡金的點數及贈品回饋。甚至不少有名額限制的銀行在7月1日開放綁定當天即額滿，如果消費者手腳不夠快，優惠只能看得到拿不到，因此消費者在綁定前要睜大眼睛。所幸在刷滿3仟之前，都可以後悔更改綁定銀行，之後也將以最新綁定的銀行信用卡，重新累積消費金額。

此外，凱基銀行信用卡的綁定三倍券步驟超簡單，只需要1驗2綁3確認，3步驟即可完成綁定，第1步先輸入身分證字號、生日及任一張凱基信用卡卡號做驗證；第2步選擇綁定及2,000元回饋金領取方式；第3步做資料的確認，即可完成。

卡友綁定凱基卡後，自7月15日起累積振興消費刷滿3,000元，在次期信用卡帳單上即會回饋政府補助的2,000元、以及凱基銀行加碼的300元刷卡金；如果綁定四大行動支付，每月每行動支付最高可再各拿100元刷卡金。

另外，新戶自7月1日到9月30日申辦凱基銀行魔BUY卡、現金回饋卡並達到首刷資格，還可以選首刷好禮500元刷卡金，合計回饋率高達36％。消費者如果想拿好康，不妨可以趁著這波優惠辦卡，讓三倍券發揮最大效益。

(中時 )