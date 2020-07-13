美國COVID-19疫情重燃，截至7月11日止仍有單日超過6萬人的新增確診病例，市場擔憂疫情是否再次造成美國經濟衰退，且已拖累各州經濟重啟進度，甚至出現是否重啟封鎖疑慮；巴西、印度的疫情亦仍處於高峰期，暫未得到有效控制。日盛投顧認為，在美國疫情未得到控制前，原油價格上方仍會存在壓力。

另一方面，美國7月4日當周初次申請失業救濟金人數及6月27日當周連續申請失業救濟金人數雙雙下降，顯示勞動市場持續復甦；英國也宣布第二輪300億英鎊財政紓困方案，欲加重力道繼續推動經濟復甦。

國際能源總署（IEA）在7月份油市報告中亦上調全球每日原油需求量至9,210萬桶，較6月預測值小幅上升40萬桶。中長期來看，全球經濟復甦前景逐漸明朗，用油旺季下原油需求也得到有效支撐，所以日盛投顧預估原油價格未來仍將緩步走高，惟在美國疫情尚未有效控制之前，暫時會處於下方有撐但上方承壓的情勢，原油價格可能持續在此區間震盪。

(工商 )