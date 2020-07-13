後疫情時代，大陸的健康產業變革進入到了新的里程碑。近期，廣州市健康醫療協同創新重大專項成果發表會暨粵港澳大灣區生命健康產業技術轉化中心揭牌儀式在廣州舉行，而大陸的抗疫英雄鐘南山特別出席致詞。

這場活動是由廣州市科技局、廣州市越秀區人民政府、廣州金融控股集團有限公司共同主辦。回顧這個重大專項計畫，早在2014年，在廣州市府的同意下開始執行，由鐘南山為總指揮，支持健康醫療領域協同創新和成果轉化。目前，重大專項已開展5期，每年安排1億元財政科技經費，主要針對惡性腫瘤防治、新發突發及重大傳染病綜合防治、幹細胞與再生醫學技術創新和臨床應用等重點專題，共計遴選支持了93個重大項目。

廣州醫科大學附屬第一醫院教授徐評議在會上表示，早期診斷是防治帕金森病的關鍵；該醫療團隊率先研製出大陸第一個前驅期帕金森病篩查軟體，以及臨床或生物樣本數據庫系統，實現診斷效能最大化，破解帕金森病的早期診斷難題。

徐評議指出，目前這個軟體已在醫院使用。而這項成果，也是廣州市健康醫療協同創新重大專項（下稱重大專項）的成果之一。

本次發表會展示了30多項重大專項的成果，其中，熒光技術、流式細胞技術、免疫熒光技術平台等8項成果進行了現場示範。廣東和信健康科技有限公司副總經理李晨陽表示，重大專項構建起來的健康醫療協同創新平台給了新創企業極大支持，除了獲得100多萬元（人民幣，下同）的專項資助外，透過此平台還得以和臨床單位進行了技術交流合作。

據廣州市科技局局長王桂林表示，重大專項創新專項管理模式，採取專家主導專題方向和選題、工作委員會決策的重大專項管理思路，以本地區常見多發重大疾病綜合防治為重點，結合廣州民生實際，大力支持開展協同協作和聯合攻關。

(旺報 )