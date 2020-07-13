汽車旅館是休息、狂歡的好去處，但一定要慎選，否則最後可能會發現，原來妳也睡在這……。此次帶大家回顧發生於高雄小港的「床板藏屍」命案，26名男女在不知情的情況下，隔著床板與女屍共眠，之後出現奇怪現象。

事件發生於2009年2月11日，汽車旅館的205號房飄出濃濃惡臭，像是老鼠死掉的那種臭味；大家找了好久，終於發現臭味來自於床板下，一掀開嚇死人，居然有一具長髮的女裸屍。由於女屍死亡多時，臉部已發黑腐爛，根本無法辨識。

警方調查後發現，女屍被藏在床板下至少7天，期間有好幾對情侶房客入住，總共26名男女曾與女屍共眠一夜。案件曝光後，新聞報得沸沸揚揚，嫌犯楊國卿不敵心理壓力，向警方投案自首。

楊國卿表示，當晚因為沒有送手機給對方，導致女方生氣提出分手，還甩他巴掌，盛怒之下才會拿出童軍繩將人勒斃。楊國卿最後被判18年有期徒刑，而案發的汽車旅館從新裝修後，換了一個新名字，繼續營業。

據了解，26名男女中，有人曾在房間聞到奇怪的味道，當下沒有放在心上，結果竟是恐怖凶殺案。根據《鏡週刊》報導，有人聲稱事後怪怪的，自認「被附體」，留下「倒陽」的後遺症；更扯的是，進房消費的男客，帶的對象竟都不是正宮。

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(中時電子報)