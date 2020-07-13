「Mamma Mia！」（我的媽呀）是義大利人的經典口頭禪，在表達各種讚嘆的場合都會用，也表示義大利人對於媽媽、奶奶的重視程度。就連料理，很多義大利主廚也都常把「媽媽的味道」掛在嘴邊，傳承自媽媽或奶奶的料理，除了美味，更蘊含著對家鄉的思念之情。

任職於信義區飯店義大利餐廳的陳明烽師傅，師承超過10位義大利籍主廚，更曾親自遠赴義大利波隆那，向當地奶奶習得傳統手工製麵工法與調味，因此這次他將經典的義大利家鄉料理放進菜單，讓台灣饕客也能感受到義大利人對食物的熱情與生活態度。

「托斯卡尼精選綜合開胃集」以新鮮食材加上極簡烹調 ， 就是托斯卡尼料理的美味公式，除了義大利人餐桌必備的義式冷肉與燉白腰豆，更包含傳統佳餚必備的自製雞肝醬佐酥炸玉米糕，以及蒜味麵包抹上風乾且拌入香料的麗可達乳酪，再鋪上自製櫻桃番茄與羅勒莎莎醬，一次品嘗來自義大利托斯卡尼的鄉間美味。

麻花橡皮捲形麵與辣味香料豬肉。(圖／君悅Ziga Zaga義大利餐廳提供)

強調每日手工自製的「麻花橡皮捲形麵與辣味香料豬肉」，起源於義大利薩丁尼亞島，此麵的製作方法由當地女人代代相傳，堪稱最神秘的義大利麵，運用靈巧雙手編織如花環狀的捲形麵，其多面的凹槽與雙層麵團交疊，可緊緊吸附醬汁 ， 且口感紮實有嚼勁，搭配先煎後炒帶點微微辛辣的豬絞肉，細碎肉末伴著番茄醬汁，與風味強烈的煙燻史卡瑪爾扎乳酪成為絕佳組合，濃郁豐沛令人意猶未盡。

爐烤披薩皮裹綜合海鮮。（圖／君悅Ziga Zaga義大利餐廳提供）

「爐烤披薩皮裹綜合海鮮」源自拿坡里的麵皮覆蓋烘烤手法，以海鮮清湯為底，放入豐沛海鮮如波士頓龍蝦、石斑、大蛤蜊、透抽、干貝等海味食材，以香蒜、辣椒調味後蓋上薄皮麵糰放入烤爐，透過蒸騰熱氣鎖住完美鮮味，上桌時是一整團烤得薄脆金黃的麵皮，需以特製木槌敲擊餅皮，才得一探究竟裡頭的美味。酥脆餅皮可沾取海鮮醬汁品嘗 ， 或做為可食的盛器放上喜歡的海鮮，多變且充滿食趣。

羅馬式香料烤豬肉捲。（圖／君悅Ziga Zaga義大利餐廳提供）

「羅馬式香料烤豬肉捲」是傳承自羅馬時期的歷史名菜，更是重要節日與慶典上的經典料理，以豬五花抹上超過10種香料醃製24小時，再以麻繩綁成圓柱狀塑形，先蒸煮2小時後放入冷藏約1天，運用熱脹冷縮原理鎖住肉汁，再以230度烘烤半小時，讓肉汁重新釋放，高溫烘烤下豬肉脂肪完全融化，表層留下薄如紙般的香酥脆皮，軟嫩化口的肉質搭配噴香不膩的脆皮，非常適合搭配紅白酒品嘗，好吃得讓人上癮。

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(中時電子報)