高雄市長補選在即，接受民眾黨徵召的吳益政於昨日正式成立競選總部，今(13)日凌晨更於臉書親曝心聲，提到從2018年到現在，高雄政治起了重大變化，他也在兩年之內選了三次，但不是因為愛選，「我到底為什麼要一直出來選？因爲我對這座城市一直有熱情，這裡是我家，我們都期許他變得更好」。

吳益政指出，選舉是非常勞師動眾的事情、要拖很多人下水，並強調他多次參選，是因為擔任議員近20年的時間，很多東西一講再講，卻沒有受到足夠的重視，相同的問題，沒有獲得解決。他也將議題分為三大類，分別是財政、產業環境與高雄主體性。

財政方面，吳益政認為高雄縣市合併之後得到的統籌分配款，少於過去高雄縣跟高雄市的總和，也就是高雄市的預算實質縮水，應參考德國的分稅制度；在產業環境面，他提出高雄過去以工業為家，也因此承受很多污染，現在是保護環境的歷史性時刻，應該思考轉型；最後則是主體性問題，他表示許多問題發生在高雄、直接影響高雄市民的生活，卻無法解決，他倡導讓高雄有自己的立法。

吳益政說，高雄一直是他的家，而選舉就是一場社會運動、是一個與市民溝通交流的絕佳機會，「當我對高雄未來有想像，我就拿出用18年細細繪製的藍圖拿出來跟大家一起討論」。

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(中時電子報)