水泥預拌車撞小黃 直接「灌漿」百齡橋 12:132020/07/13 中時電子報 張達智 、 林俊翰 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 水泥預拌車與計程車發生車禍翻覆，水泥漿流出灑滿百齡橋面。（讀者提供／林俊翰翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市百齡橋13日上午發生水泥預拌車與後方計程車擦撞車禍，水泥車翻覆在道路中央。（讀者提供／林俊翰翻攝） 今天上午10時50分左右，一輛水泥預拌車在百齡橋上、往新北市方向，與後方一輛計程車，不明原因相撞，水泥預拌車側翻路中央，水泥漿倒出，直接「灌漿」橋面，也造成2車道受阻。這起事故共造成4人受傷，所幸皆是輕傷，沒有生命危險。詳細事故發生原因，仍在調查中 (中時電子報) #水泥預拌車 #灌漿 #百齡橋 #小黃 #計程車 也許您會感興趣 社會熱門新聞 計程車活春宮瘋傳！桃色男主角慘了…一夜損失17億 - 社會 男爽看國中妹啪啪還偷錄影 她成人網驚見「自己動作片」 - 社會 前衛生署長葉金川夫婦駕車台東長濱遭追撞 3人輕傷無礙 - 社會 小黃司機離奇在車內「猝死」同事以為在午休 原因曝光竟是…… - 社會 計程車活春宮！短裙女後座「忘情吞吐」 男主角疑大有來頭 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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