台北市百齡橋13日上午發生水泥預拌車與後方計程車擦撞車禍，水泥車翻覆在道路中央。（讀者提供／林俊翰翻攝）

今天上午10時50分左右，一輛水泥預拌車在百齡橋上、往新北市方向，與後方一輛計程車，不明原因相撞，水泥預拌車側翻路中央，水泥漿倒出，直接「灌漿」橋面，也造成2車道受阻。這起事故共造成4人受傷，所幸皆是輕傷，沒有生命危險。詳細事故發生原因，仍在調查中

(中時電子報)