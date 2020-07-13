田姓老翁右肩疼痛毛病嚴重到難已入眠，長期看病服藥仍無法消解，到安南醫院檢查為肩關節的旋轉肌破裂，經過新式微創關節鏡手術與一個月的復健，老翁回診時竟能開心的舉起右手打招呼。

81歲的田姓老翁右肩痛已困擾多年，不僅拿筷子夾菜都有困難，甚至還在睡夢中痛醒。但他長期就診，都醫師被告知是退化因素，僅開立消炎藥，日前前往安南醫院找骨科醫師許惟傑診斷，發現田翁無法舉手的原因，是巨大的旋轉肌破裂引起。

許惟傑指出，旋轉肌功能可讓肩關節旋轉及各方向活動，一旦旋轉肌破裂，會影響手跟肩膀的活動程度。較棘手的是破洞空間會被脂肪細胞占據，稱為「脂肪浸潤」，恢復情況更差。

旋轉肌破裂無法癒合，只能靠手術修補，傳統手術失血量多傷口也較大，現在發展出最新的「新式微創關節鏡手術」，手術傷口小，出血量少、術後沾黏少及恢復時間快。

田翁以「新式微創關節鏡手術」開刀，經過1個月的復健，他回診時已可高興的舉起右手揮舞，向醫師打招呼。

安南醫院2年來共有超過200例微創肩旋轉肌縫合手術，病患年紀分布為38歲到82歲，平均傷口大小約2.8公分。許惟傑提醒，儘管新式手術與傳統開刀各有優點，有時兩者手術需要併行，不應偏廢，患者的手術方式需與醫師共同討論再決定。

(中時 )