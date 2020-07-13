近日透過阿里巴巴向美國證監會提交的財年報告顯示，截至2020年7月2日，阿里巴巴創始人馬雲的持股降至4.8％，但仍為最大個人股東；同時軟銀所持股份比也降至24.9％，但也持續是阿里巴巴的最大股東。此外另一創辦人蔡崇信的持股也降至1.6％。

據《北京青年報》報導，據阿里巴巴2019財年年報顯示，馬雲持股比例為6.2％，此次降至4.8％約減少1.4個百分點，按照阿里美股的7274億美元市值來看，約當減持價值712億元人民幣左右的股票。至於股權減少的原因，報告中並未透露。

但分析認為，一方面與阿里巴巴二次上市有所稀釋有關；另一方面，馬雲等人也在過去的幾個月裡進行主動減持。

此外，財報中也顯示天貓淘寶總裁蔣凡在當年度被除名阿里合夥人。主因來自於今年4月蔣凡引起的桃色事件，阿里內部調查處理結果顯示，蔣凡在公司重要職位上，因個人家庭問題處理不當，引發嚴重輿論危機，給公司聲譽造成重大影響，因此取消蔣凡的阿里合夥人身份，並降級、取消上一財年所有獎勵。

(旺報 )