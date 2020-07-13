每年11月是福壽山農場蘋果採收之際，吸引許多遊客上山採蘋果。（福壽山農場提供／陳淑娥台中傳真）

福壽山農場推出榮民優先訂房及優惠專案。（福壽山農場提供／陳淑娥台中傳真）

福壽山農場推出榮民優先訂房及優惠專案。（福壽山農場提供／陳淑娥台中傳真）

每年11月是福壽山農場蘋果採收之際，也是秋天最美的賞楓季節，農場可謂一房難求。場長巫嘉昌場長表示，配合輔導會榮民有感政策，農場也辦理尊榮專案，開放榮民、軍人優先訂房，7月21至31日可預訂11月賞楓季房間。

福壽山農場11月份每日保留6間客房，提供尊榮訂房專案，凡是榮民、第二類退除役官兵及現役軍人，均可憑證於7月21至31日優先限電話訂房。

巫嘉昌表示，一般遊客也免緊張，福壽山農場11月賞楓季訂房，將於8月1日上午6點全面開放線上訂房，免除電話預訂撥不進去的困擾，採用全面線上訂房，民眾可使用電腦、手機、平板進行訂房，只要到福壽山農場官網註冊會員後即可輕鬆線上訂。

此外，福壽山農場為配合振興國旅並慶祝榮民節，特別推出109年慶祝榮民節優惠方案，只要是榮民、第二類退除役官兵及現役軍人於10月入住，續住一晚即致贈500元住宿抵用券，續住兩晚贈兩張，以此類推，該住宿兌換卷由本場自行製發，惟僅限定於本場下次使用，一房限用一張抵用券，不限平假日、使用期限至2021年6月30日止。

針對11月賞楓季尊榮專案訂房部分，訂房成功後須於3日內匯入訂金，完成匯訂後，須將訂房人相關證件及匯款證明以電子郵件或傳真至本場確認訂房，並於住宿登記時出示相同證件，以茲證明，如無法證明身分或住宿不同人本場可視同訂房無效。

(中時 )