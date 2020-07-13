1名人夫阿文（化名）偷吃公司女下屬小娟（化名），床戰後還歹相傳訊檢討性事「久久一次比較舒服」等，正宮得知後還被丈夫強迫離婚，心碎提告及求償，法官最後判決阿文與小娟，需連帶賠償正宮11萬元。

據了解，阿文與妻子結婚10多年，育有2名子女，小娟受雇阿文的公司，結果2人卻發展出婚外情，還親密的以老公、老婆相稱。

正宮控訴， 她發現2人姦情後，曾與小娟當面對質，還勸小娟結束這段關係，後來竟被阿文怒嗆要離婚，還說：「既然妳不肯放開我，我只好向法院訴請離婚」、「她都已經離開了，妳也滿意了吧」等，讓她心寒決定訴請離婚並求償。

法院審理時勘驗2人對話紀錄，發現阿文與小娟竟在檢討性事「老公後來也很體諒老婆喜歡久久一次，比較舒服」、「老公幾乎一個月才1、2次」、「我們性事不和，我想久久一次，可是每次說你就開始暴躁」。法官認為，2人的對話中檢討性事，更以公婆互稱，認定2人明顯逾越男女正常交往分際，判決須連帶賠償正宮11萬元。

(中時電子報)