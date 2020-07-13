交投觀望，本周豐興宣布廢鋼平盤；儘管上周因原料價格回檔，使廢鋼、鋼筋價格下修，且受到疫情持續影響，導致需求量尚未恢復，本周豐興宣布廢鋼平盤，每公噸6900元，鋼筋平盤，每公噸14600元，型鋼亦平盤。

據了解，中國對鋼鐵需求有強勢上升的趨勢，加上鐵礦砂開採國之一的巴西受疫情持續影響，造成供應減少，未來不排除會影響廢鋼、鋼筋的價格。

另外，國際原料行情方面，澳洲鐵礦砂漲至107.05美元；日本2H廢鋼每公噸漲至250元；美國貨櫃廢鋼漲3美元，報價每公噸235元。(商品行情網)

(時報資訊)