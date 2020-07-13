《商情》廢鋼、鋼筋、型鋼皆平盤 12:162020/07/13 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 交投觀望，本周豐興宣布廢鋼平盤；儘管上周因原料價格回檔，使廢鋼、鋼筋價格下修，且受到疫情持續影響，導致需求量尚未恢復，本周豐興宣布廢鋼平盤，每公噸6900元，鋼筋平盤，每公噸14600元，型鋼亦平盤。 據了解，中國對鋼鐵需求有強勢上升的趨勢，加上鐵礦砂開採國之一的巴西受疫情持續影響，造成供應減少，未來不排除會影響廢鋼、鋼筋的價格。 另外，國際原料行情方面，澳洲鐵礦砂漲至107.05美元；日本2H廢鋼每公噸漲至250元；美國貨櫃廢鋼漲3美元，報價每公噸235元。(商品行情網) (時報資訊) #豐興 #廢鋼 #鋼筋 #型鋼 #漲至 也許您會感興趣 財經熱門新聞 散戶小心！衝13000點…凶兆？驚爆台股下波屠殺時間 - 財經 大戶出貨？合一、中天開盤跌停 生技股嚇跌 - 財經 - 工商 抓到了！最狂妖股遭殺 驚爆某大戶倒貨X億 - 財經 衝353…台積電漲上天還能買？專家分析後大驚 - 財經 台股熱爆然後咧？專家爆散戶快做1件事 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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