國際廢鋼原料價格止跌反彈，上周市場買氣逐步回溫，鋼筋大廠豐興(2015)本周全面平盤開出，鋼筋中止連二跌。

回顧先前，因國際廢鋼價格疲弱，上周豐興續降廢鋼收購價以及鋼筋各200元；其中，廢鋼累計三周共降價700元，鋼筋則是連二周降價，共計下跌600元。

隨著國際廢鋼原料價格止跌反彈，豐興宣布，本周廢鋼、鋼筋均為平盤，中止跌勢；型鋼產品本周亦為平盤。

國際原料行情止跌，日本2H廢鋼報價反彈15美元至每公噸250美元；美國貨櫃廢鋼小漲3美元至每公噸235美元；澳洲鐵礦砂由每公噸101.2美元大漲至107.05美元。

回顧近月以來報價；國際廢鋼原料價格於6月中旬後反轉走跌，豐興連續三周調降廢鋼價格共計700元後，豐興本周廢鋼每公噸收購牌價持平為6900元；本周鋼筋在先前兩周共跌600元後，本周同步回穩，每公噸牌價持平於每公噸1.46萬元；型鋼本周也持平，每公噸牌價為2.01萬元。

(時報資訊)