紡織族群今早在口罩熔噴布和隔離衣等業績題材下，個股表現強強滾，包括聚隆(1466)、南緯(1467)、如興(4414)、弘裕(1474)和南紡(1440)等股價均在盤中亮燈漲停。

從業績面來看，南緯6月營收8億元，年增4成，累計上半年營收為25.2億元，年減23%。南緯營運項中有隔離衣代工，從用量最大P1到P2、P3等級一條龍全包，政策已開放出口，挹注南緯訂單量成長。

如興6月營收21.64億元，月增87.5%、年增48.1%，為次高表現，累積今年上半年營收81.5億元，年增19.9%。市場傳言如興接獲全球前500強企業麥克森公司（McKesson）的防護（隔離）衣、口罩訂單，其中九成為防護衣，McKesson本業為醫療批發銷售。

如興2月疫情爆發後，即積極投入口罩與防護衣製造，至於上揭訂單，由於防護衣毛利相對高，若訂單確實、也出貨順利，對公司營運應有不小貢獻度。

(時報資訊)