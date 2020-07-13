美國民主黨籍眾議院議長佩洛希（Nancy Pelosi）周日表示，她認為國會可以就延長新冠危機紓困方案之失業救濟措施與失業保險找到折衷方案。

佩洛希在接受CNN訪問時表示：「我們必須找到折衷方案，因為我們必須予以延長。」額外給付失業救濟金的措施於今年早些時候納入新冠紓困法案，並將於7月31日落日。

此前眾議院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）曾表示，延長加發失業救濟金的措施於事無補。麥卡錫與其他共和黨議員表示，統計數據顯示許多美國人因政府加發失業救濟金，導致失業時的所得超出就業時的薪資收入。部分人士認為這恐將削弱重返就業的意願，並拖累美國的經濟復甦。

美國參議院的民主黨陣營對共和黨在審議額外援助的牛步已感到不耐煩，並提出了長期展延臨時性失業保險計畫的方案，自3月底開始每周額外給付600美元失業救濟金的措施將延長，直到各州的失業率跌破11%。

(時報資訊)