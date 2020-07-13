台東地院民事庭法官郭玉林，把判決書當成個人抒發工具，把他與同僚女法官吳俐臻住在職務宿舍發生的紛擾寫在其中，司法院職務法庭認定他損害人民對於司法之信賴與法官形象，考量他一時失慮且事後深表愧疚自責，判決處以現職月俸給總額5個月之懲戒。

職務法庭認為，郭男在法院司法行政調處中之個己私人糾紛，完全無視裁判應彰顯之司法尊嚴，造成閱覽該判決之一般民眾，產生法官公器私用之不良觀感，但他擔任9年審判工作中，表現平穩認真，情節尚未達應作成免除法官職務或撤職之必要。

郭玉林在地院審理勞資爭議及清債事件，日前有民眾收到他的判決書，內容卻提及郭與女法官吳俐臻和吳父的種菜及職務宿舍使用問題，判決書在法界流傳後，經台東地院請求評鑑，法評會調查後發現，郭經常在判決書中提及與本案無關的事情。

法評會表示，法官假藉陳述審判獨立，將職務宿舍爭議的細節寫入判決書中，內容提及「持刀具、鋤頭在法官居住範圍內、未經法院同意下即任意開墾，隱藏對於法官人身安全之疑慮」「相對於職務宿舍內之田園樂趣，法官的人身安全有優先保護必要」等。

此外，郭還在另起判決中批評法院參審的模擬法庭「無益、耗費司法資源」，又在另3件判決書中胡亂指摘刑事庭法官採用證據不當、違法羈押，但這都與他承審的民事案件完全沒有關係。

法評會認為，根據民事訴訟法規定，得心證的理由應記明判決，但不相關連事項不應無端置入判決書中，以保持判決做為公文書的實事求是及廉正性，郭的行為已嚴重違反辦案程序規定，情節重大。

法評會指出，郭無端前後反覆6次故意在判決書中置入於本案無罪的事項，以判決書公器作為個人抒發與本案不相關意念的工具，其行為已形成行為慣性，且他事後還辯稱是法律見解，不知錯誤與悔改，決議將他送交監察院，並建議免除法官職務或其他較重的處分。

(中時 )