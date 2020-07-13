香港恒生指數13日起伏震盪，早盤雖一度由升轉跌，但隨即反彈回升。恒指午盤收升235.66點，報25,963.07點，漲幅0.92％。國指午盤上漲96.96點，中午收報10,638.22點，單日漲幅0.92％，成交額900億港元。

盤面上，特斯拉概念股延續強勢，恒大健康飆漲近20％續創新高，比亞迪股份大漲超12％；汽車股亦全線走高，吉利汽車、長城汽車大漲逾7％。

(工商 )