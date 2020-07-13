面對陣中多達7名球員不打復賽的籃網，最近補強動作相當積極，在先後簽下克勞佛、比斯利與豪爾等人之後，《SNY》記者貝格利13日爆料，籃網將跟上季效力過尼克的蘭斯湯瑪斯達成加盟協議，湯瑪斯曾跟「甜瓜」安森尼關係不錯。

蘭斯湯瑪斯是2010年選秀會落選球員，生涯待過鵜鶘、雷霆、尼克等隊，更在2013-14年球季效力大陸CBA佛山龍獅(現改名廣州龍獅)，上季待在尼克場均4.5分、2.5籃板，其實籃網去年9月曾給他非正式合約，卻在開季前把他釋出。

儘管籃網本季取得30勝34敗、東區第7戰績，卻在本季宣告復賽之後狀況連連，先是厄文、杜蘭特、克拉克斯頓、威爾森錢德勒等人宣布不打復賽，接著狄安卓喬丹、丁維迪、普林斯等人確定感染新冠病毒不打，造成籃網一口氣少了7人。

為了「應付」復賽後的8場例行賽，以及很可能發生的東區第8種子爭奪賽，籃網只好趕緊從自由球員市場找人，如今先後簽下克勞佛、比斯利、豪爾與蘭斯湯瑪斯之後，陣容已經補到14人，相信已經足夠面對本季復賽，戰績好壞已不重要了。

(中時 )