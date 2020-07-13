5G新機再多兩款，三星電子宣布Galaxy A51 5G、Galaxy A71 5G將於7月下旬起陸續於全台通路正式上市，兩款均為「2萬元有找」的中階機。Galaxy A51 5G將推出冰礦粉、冰礦白及冰礦黑3色，建議售價NT$16,990；Galaxy A71 5G將推出冰礦藍、冰礦銀及冰礦黑3色，建議售價NT$19,990。

三星表示，即日起至8月31日同享「今夏振興買起來」優惠：於全台通路購機登錄即送無線藍牙頸掛式耳機。於三星智慧館購機可再享消費滿萬送千、單筆最高上限NT$3,000配件購物金，多項穿戴式裝置、行動電源、手機周邊配件等好物任君選購！此外，購買Galaxy A51 5G和Galaxy A71 5G即享「2個月Youtube Premium免費試用」，5G暢享串流體驗，影音享受不中斷。

在5G技術支援下，Galaxy A51 5G與Galaxy A71 5G能讓使用者以超快上傳與下載速度告別延遲，在彈指間完成指令動作，如與親友進行流暢且清晰的視訊通話及直播，不再被載入時間中斷情緒，亦可盡情享受超高畫質的影片、大顯實力暢玩手機遊戲不卡頓。此外，大螢幕讓使用體驗更加升級，Galaxy A51 5G搭載6.5吋Super AMOLED O極限全螢幕，劇院級的清晰畫質觸手可及；Galaxy A71 5G則以6.7吋Super AMOLED Plus O極限全螢幕，讓消費者置身影像及遊戲世界、感受沉浸式體驗。兩款裝置皆具備4,500mAh超長續航力電池，Galaxy A51 5G並支援15W、Galaxy A71 5G支援25W快速充電功能，疾速展開高效工作及娛樂。

Galaxy A51 5G、Galaxy A71 5G的超強4＋1鏡頭，讓消費者可輕鬆創造令人驚嘆的畫面；分別搭載4,800萬像素與6,400萬像素主鏡頭，展現細膩的照片細節；其123°超廣角鏡頭讓出遊霸氣大景隨手可得；而透過微距鏡頭的視角，布料的紋理、甜點的質地等再平凡不過的物品，也能呈現與眾不同的魅力；景深鏡頭則讓照片凸顯主體更加生動；運用3,200萬前置自拍鏡頭則能輕鬆拍出清晰美照。

透過Galaxy A51 5G和Galaxy A71 5G的「超穩定動態攝影」功能，不論是即興手持來段街拍VLOG、記錄家中寶貝與毛孩的好動身影，皆能呈現穩定流暢、媲美專業的高畫質攝影作品。內建128GB ROM大容量，並支援Micro SD額外擴充容量至1TB，讓消費者不再擔心儲存空間不足，盡情捕捉生活中每一刻的精彩。

(中時 )