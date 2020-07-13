王莫昀／台北報導

高齡駕駛造事頻傳，前行政院長、新世代金融基金會董事長陳冲對2017年7月1日後滿75歲的駕駛須強制換照，但規定發布前已滿75歲銀髮族，卻不須強制換照提出質疑外，也直言政府應結合AI科技發展，增列換發限制駕駛AI等具一定自駕功能的特定車款駕照選項。

1位今年歡慶生日的75歲長者，突然發現自己在生日過後得跑趟監理所換發駕照，但詢問了剛滿78歲的哥哥卻發現哥哥不需要換，高齡98歲的老父也不必？這不是笑話。五月底，一名86歲老翁，在信義區連撞9車，造成3人受傷，就是一例。

陳冲表示，根據交通局統計，台北市仍有1萬3046位90歲以上高齡駕駛持有駕照，這樣的數據不禁讓人想起三年前開始實施的高齡駕駛人駕照管理制度，其中規定自2017年7月1日後滿75歲的駕駛須強制換照，但對於規定發布前已經滿75歲者，則無強制換照規範，著實令人不解。

政府制定了高齡駕駛人駕照管理制度，立意良善，但除上述75歲以上年長者反而豁免的奇怪邏輯外，似乎還有值得探討的地方。陳冲指出，高齡化社會，退休年齡紛紛提高，用車需求年齡理當有所提高，綜觀各國多以身體狀況作為是否可駕駛的判定標準。為確保年長駕駛者的交通安全，英國要求超過70歲的駕駛者每隔三年需聲明沒有心臟病或癲癇等症狀，韓國則需通過認知能力檢測方可繼續持有駕照，日本超過75歲者在更換駕照時需進行老年癡呆測試，而德國則完全無相關限制。

不過，陳冲表示，隨著醫療發達，銀髮族會愈多，在少子化下，需要更多的自主獨立生活，這是未來社會愈需被重視的一環，高齡是每個人都將經歷的一個過程，如何提高科技水準增加行車安全，並同時維護年長者的尊嚴，在強制換照制度，應該可以提供換發限制駕駛特定車款的駕照選項，也讓符合身心標準的高齡者，仍有享受用車的自由及安全，以提高其獨立的生活日常。

其實，在科技發展下，各大車廠紛紛在車上配置符合銀髮族的輔助配備，像是Ford的第三年齡套裝(Third Age Suit)穿戴裝置，透過模擬人類老化後的身體狀態進行研發，推動更好的汽車設計：更加輕鬆開啟的車門、更易閱讀的螢幕畫面以及經過調整和改善視野的後照鏡。日本豐田汽車也於幾年前就全力研發能增進行車安全的「先進駕駛輔助系統」(ADAS)，因應老年社會。

陳冲強調，我國應以研發自駕汽車帶動相關技術乃至感測設備的升級，如能研發至第3級，就可配合「有人」駕駛，大幅提高行車安全。

(中時 )