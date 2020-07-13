從1月中下旬新冠肺炎疫情爆發，原本欣欣向榮的電影行業被按下暫停鍵。據大陸啟信寶數據顯示，1月至今已有近1.2萬家影視類企業被註銷。影院復工情形持續不樂觀，進而轉向到影音平台播放上，也讓線上放映成為新常態選擇。

據《每日經濟新聞》報導，今年1月、4月大陸市場和好萊塢分別出現首部院線電影轉到線上首發新片。全球已有超過10部影片轉到線上進行放映。從喜劇動作電影《肥龍過江》到動畫電影《魔法精靈2》等。

例如5月的文藝電影《春潮》上線愛奇藝，首周即進入豆瓣熱門電影榜Top 3獲得大量好評，《春潮》總出品人、製片人，愛美影視CEO李亞平表示，《春潮》相對大成本電影更好調頭，愛奇藝模式緩解投資人的壓力，團隊普遍持支持態度，某種程度上也撫慰了主創的遺憾。

而根據中國電影協會測算，全國影院如果在8月復工，全年票房預計為128億元（人民幣，下同），年減約80％；如果10月復工，全年票房預計在60億元左右，年減91％，也讓大量片方不僅面臨生存問題，也有後續上片的空間壓縮問題。

(旺報 )