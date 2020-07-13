◎三倍券預約逾3.4萬筆！郵局曝預約訣竅

為紓解領取紙本振興三倍券人潮，中華郵政自13日上午9時起，於中華郵政全球資訊網提供網路預約三倍券專區及0800-700-199之預約專線電話，供民眾預約7月20日以後欲前往購券之郵局及時段。中華郵政今日表示，在開放後20分鐘，預約筆數超過1萬筆，截至上午10時30分，預約成功筆數已達3萬4800筆。

◎藍質疑氣爆仍有弊端 籲監院彈劾陳菊

立法院本周行使監委人事同意權。高雄市議會731氣爆調查小組召集人陳麗娜議員上午跟文傳會主委王育敏及多名立委在監察院大門前召開「氣爆善款爆三大弊端，監察院應彈劾陳菊！」記者會，要求監察院再度調查氣爆案，並彈劾陳菊。

◎台鐵局推10日周遊券 900元只限學生

國內疫情趨緩，加上暑假到來，台鐵局今日表示，將自7月15日至9月15日止，限時發售「環島青旅行 TR-Summer Pass」10日周遊券，票價900元，可用振興三倍券，10天內不限次數搭乘，只限學生。

◎熱帶擾動成颱機率曝光！今明最近台

菲律賓東方海面上的熱帶擾動緩慢發展中，將在台灣東側海面呈現「大迴轉」的行徑北上，氣象局分析今明(7/14)兩天熱擾動最接近台灣，恆春半島、臺東有局部降雨，午後中南部、山區有較大雨勢的雷陣雨。氣象專家吳德榮說，熱帶擾動成颱機率大約5~20％。

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(中時電子報)