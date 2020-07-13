今（13）日LINE CONVERGE 2020年度記者會中，LINE也針對LINE MUSIC還有貼文串等內容服務，進行了新功能的預告！

LINE台灣內容事業部副總經理 張景雯分享到，2019年7月上限至今的LINE MUSIC已累積500萬App下載，達到330萬註冊人數，其中130萬人設定背景音樂。另外，LINE MUSIC官方帳號粉絲數量達到300萬粉絲，累積至今共有55場線上直播活動，涉及新歌發表會、頒獎典禮、線上直播演唱會等，一年內累積觀看人數達到900萬，平均每三位LINE用戶就有一位觀看過LINE MUSIC的直播活動。

針對LINE MUSIC，將會推出三項新功能。第一，是「智慧推薦再進化」。LINE觀察LINE MUSIC使用率最高的就是搜尋功能，將會推出五種推薦模型，來提升音樂推薦品質。預計將包含推薦「新專輯、可能喜歡的音樂、情景（冷靜、療癒等等）、從來沒有聽過的音樂」等音樂內容，讓音樂自己來找你。

第二，將推出「快速建立歌單」功能，使用者透過照片或是截圖等功能，結合OCR光學影像辨識功能，在上傳截圖或照片後，可比對LINE MUSIC現有曲庫，自動建置歌單。讓你快速在LINE MUSIC中建立愛用歌單，或者是將自己已購買的CD或是數位音樂的內容歌單，搬到LINE MSUIC之中。

LINE MUSIC預計8月推出去人聲跟唱功能。（摘自發表會直播畫面）

第三，則是跟日本同步推出「音樂體驗優化」，提供快速去人聲功能，讓你可以快速跟唱功能，把LINE MUSIC變成個人KTV，無論是要參加歌唱比賽或是在聚會時需要活絡氣氛，LINE MUSIC都可以發揮作用，成為聚會小幫手。這項功能預計8月正式推出。

針對LINE貼文串，LINE台灣內容事業部副總經理 張景雯則分享到，目前已達到1650萬月瀏覽人次，也就是說每個月有七成LINE台灣用戶都會瀏覽貼文串，年成長率達到30%。今年接下來LINE貼文串將會優先推薦影音內容，達成讓使用者能夠聊天、貼文、限動一起看。

LINE貼文串創作客創收計畫預計第四季推出。（摘自發表會直播畫面）

此外針對LINE個人主頁，除了可以加入大頭照、影片作為背景、LINE MUSIC可設定為背景音樂等功能外，也將加入全新的裝飾與濾鏡功能，可建立個人虛擬人像Avatar，呈現個人化的風格與創作活力。此外，至今已經有兩百位創作客加入的LINE貼文串創作客計畫，也將在第四季推出創收計畫，讓創作者可以善用LINE全面的貼文工具、與粉絲互動的機制等等，活絡與粉絲的互動，不僅創作也創收，

(科技)