北市府推動北投士林科技園區市有科專區地上權招商案，以「智慧健康關聯產業」為定位，預計引資330億、帶動1.7萬個就業機會，但今年3月招商案因無廠商投標而流標，市府近日重啟招商，台北市長柯文哲今親赴招商說明會力邀廠商投標，誇口「總開發額不少於雙子星案」，盼年底前順利招商簽約。

北士科產業用地約25公頃，其中市有土地占10公頃，市府去年啟動「北投區軟橋段88、91、93地號市有土地設定地上權案」招商，設定地上權50年、開發期7年、開發權利金86億，但疑似受到疫情影響，今年3月截標時無廠商投標，宣告流標，市府6月30日二度公告招商，10月15日截標。

北市產業發展局主任許健輝指出，招商案3塊基地占地共8.38公頃，由於科專區容積率高達300％，允建樓地板面積多達7萬6036坪，加上基地周邊交通生活機能便捷，醫療、科技產學資源密集，預估投資金額至少330億，興建、營運期共可帶來1萬7500個工作機會。

許健輝說明，為增加投標意願，特別調整第二次招商條件，包括地上權從50年增加為70年，開發期程最多可延長5年，權利金雖從86億增加到98億，但從須一次繳付調整為分8期繳付，盼減輕得標廠商財務壓力。

此外，產業類別由「智慧健康醫療」調整為「智慧健康關聯產業」，範疇包括生物技術、資通訊、醫療保健等產業，及關連性專業技術與支援性服務，並調降智慧健康關聯產業空間使用比例，讓得標廠商未來開發營運更具彈性。

柯文哲致詞時表示，北士科招商案的總開發金額不少於雙子星案，後續會設置廉政平台，一切公開透明，市府會用最大效率跟民間企業互利合作，達到公私雙贏。

(中時 )